Muss man jetzt nicht eher nach Libyen spenden?

Monika Gärtner-Engel von der United Front berichtet, dass gleichzeitig viele fragen, ob man jetzt nicht eher nach Libyen spenden müsste. Zweifellos ist dort die Zahl der Todesopfer noch weit höher.

Doch die Prinzipien von united front, Bergarbeiterkoordinierung und Solidarität International sind eindeutig: es geht nicht um irgendeine humanitäre Hilfe an irgendjemanden, sondern diese muss mit einem zuverlässigen Partner von vor Ort gewährleistet sein. Zuverlässig bedeutet auf der Grundlage der Beschlüsse des united front Weltkongresses, dass Hilfe immer in Verbindung mit gesellschaftsveränderndem politischem Handeln verbunden ist - mit Gegenseitigkeit in der Solidarität und mit Informationen aus erster Hand.

In Marokko gibt es Mitglieder von Bergarbeiterkonferenz, united front und ICOR, wodurch die 100-prozentigen Weitergabe an die Betroffenen und die entsprechende begleitende, langfristige und nachhaltige Arbeit gewährleistet ist.

Nach Libyen gibt es noch keine derartigen Kontakte. Dabei wird dort besonders deutlich, wie humanitäre Hilfe mit politischem Handeln verbunden werden muss. So sind z.B eine Vielzahl von Opfern zu beklagen, weil Staudämme entgegen aller Warnungen über Jahre nicht repariert wurden. Die Bevölkerung wurde nicht evakuiert, sondern im Gegenteil aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, was eine regelrechte Todesfalle war.

All das zeigt: die Zeit ist reif, das internationalistische Band von Bergarbeiterkonferenz, united front und ICOR immer weiter in alle Länder zu spannen. Dabei muss sich konkret auch jeweils auf bestimmte nachhaltige Projekte konzentriert werden. Das ist mit der Spendensammlung für die Erdbebenopfer in Marokko gewährleistet.

Deshalb: nutzt die Spendensammlungen, um auf der Straße, an der Arbeitsstelle und in der Nachbarschaft diesen Gedanken der internationalen Solidarität und der länderübergreifenden Kooperation und Koordination zu stärken. Und denkt dran: die Spendensammlung endet mit Zahlungseingang am 20. September. Danach eingehende Gelder werden für die weitere Arbeit der united front verwendet.

Spendenkonto Solidarität international, Stichwort united front/ erdbebenopfer Marokko