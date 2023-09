Nach Ermordung des Arbeiters Antonis Kargiotis: Minister für Handelsschifffahrt tritt zurück

Am 4. September demonstrierten in Skopje Tausende Menschen vor Regierungsgebäuden und riefen "Mörder, Mörder", nachdem bekannt geworden war, das in einer staatlichen Krebsklinik teure Krebsmedikamente verschwunden und auf dem Schwarzmarkt verkauft worden waren. Wie viele Menschen deswegen in der Klinik starben, fragten die Demonstranten und forderten den Rücktritt des Gesundheitsministers. Am 11. September wurde wieder demonstriert - diesmal unter der Losung "No Justice, No Peace". Die Protestbewegung stellt der Regierung ein Ultimatum, die Sache aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.