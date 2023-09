Der Deutschland-Pakt zeigt einmal mehr, dass die Zeit für die Ablösung des Kapitalismus überreif ist. Die Zahl der Milliardäre auf der Welt wuchs trotz Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2208 im Jahr 2018 auf 2755 im Jahr 2021. Ihr Gesamtvermögen belief sich bereits 2016 auf 6,5 Billionen US-Dollar, also auf 7 Prozent der weltweiten Wertschöpfung von 96,51 Billionen US-Dollar.1 Eine wesentliche Quelle dieses Reichtums sind die ungeheuer gewachsene industrielle Arbeitsproduktivität und die staatliche Umverteilung der wachsenden Einnahmen aus Massensteuern. Mit all diesen Summen könnte unter sozialistischen Verhältnissen nicht nur der Hunger in der Welt besiegt werden. Es wäre ein ausreichendes Auskommen für alle möglich – mit preisgünstigem Wohnraum, sozialer Absicherung bei Krankheit und im Alter. „Ohne euch reicht‘s für uns schon“ ließ Bertolt Brecht die Freiheitskämpfer der Pariser Kommune in der „Resolution der Kommunarden“ ausrufen.

Man müsse „mehr Mut“ zeigen, war eine der häufigsten Appelle bei der Haushaltsberatung im Bundestag. Das gleicht einer Selbstbeschwörung der bürgerlichen Politiker, die die Angst beschleicht, der „soziale Sprengstoff“ könne ihnen um die Ohren fliegen. Umso wichtiger, dass sich der wachsende Protest zur Arbeiteroffensive auf breiter Front und zum entschlossenen Kampf gegen die Regierung höherentwickelt und zugleich den rechten Demagogen eine klare Absage erteilt. Ein Pakt für die notwendige gesellschaftliche Veränderung kann nur ein Pakt der internationalen Solidarität sein, ein Pakt der Koordinierung und Kooperation der Kämpfe für eine lebenswerte, sozialistische Zukunft.