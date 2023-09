Bericht von der Bergarbeiterkonferenz und Beiträge zum 50. Jahrestag des Militärputschs in Chile

Die wachsende Zahl von Bergarbeitern (weltweit über 50 Millionen) sind eine führende Kraft im Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch und Natur, wenn sie sich ihrer Rolle bewusst werden und ihre Kämpfe verbinden.

Etwas Neues ist der 1. Weltkongress der United Front am 5./6. September. Hier vereinheitlichten sich Arbeiter mit Freiheitskämpfern aus über 20 Ländern, gegen die verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung aufzubegehren. Revolutionäre und sozialistische Organisationen wurden sich mit religiös-inspirierten Menschen im Kampf gegen den Imperialismus einig. Hier hat die überparteiliche Bundesweite Montagsdemobewegung einen wichtigen Platz. Sie ist eine Trägerorganisation des Internationalistischen Bündnisses, das mit Delegierten auf dem Weltkongress vertreten war. 19 Jahre Kampf gegen die Hartzgesetze (heute Bürgergeld), Widerstand für Frieden, Umweltschutz und Solidarität, wie es im Selbstverständnis der Montagsaktion Zollernalb heißt, sind 19 Jahre Erfahrungen im Kampf, im Zusammenschluss von Arbeitern, Arbeitslosen, Rentnern, Jung und Alt gegen die von den herrschenden Monopolen diktierte Umverteilung von unten nach oben und Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten

Beiträge zum 50. Jahrestag des faschistischen Putches in Chile, zum Jahrestag des faschistischen Attentats in New York und den darauf folgenden Kriegen in Afghanistan und Irak mit Hunderttausenden Toten, Rückschritten bis zur mittelalterlichen Taliban-Regierung mahnten auch heute, gegen Faschismus und Krieg aktiv zu bleiben. Ein Beitrag zur begonnenen Klima - und Umweltkatastrophe angesichts von Hitzerekorden, verheerenden Waldbränden und Überschwemmungen von Kanada, über Griechenland, Slowenien und Libyern unterstrich die Bedeutung und ein Ziel der United Front, den Zusammenschluss gegen die Umweltzerstörung international zu verbinden.

Beim Kongress der United Front waren auch Delegierte aus Marokko vertreten. Eine erster Schritt der gegenseitigen tatkräftigen Hilfe ist die Hilfe für die Erdbebenopfer in Marokko, wofür eine Spendensammlung bis zum 20. September gestartet wurde. Die bundesweiten Montagsdemos sind zur Beteiligung aufgerufen. Spenden werden über die Organisation Solidarität International (SI) zu 100 % zuverlässig an vertrauenswürdige Organisationen weitergeleitet. Nach der Montagsaktion wurden in Balingen bereits 86 Euro gesammelt. Spendenkonto Solidarität International IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84 Stichwort „United Front/Hilfe für Erdbebenopfer Marokko“.