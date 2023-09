San Salvador: Proteste gegen Masseninhaftierungen

In San Salvador gingen am 15. September rund 3.000 Menschen auf die Straße, um gegen die reaktionäre Regierung von Präsident Bukele zu protestieren. Zu der Demo aufgerufen hatten Gewerkschaften und Oppositionsparteien. Unter den Demonstranten waren auch viele Angehörige von Häftlingen, die Bukele in riesigen Gefängnissen eingesperrt hat. Bukele hat den Ausnahmezustand im Land diese Woche zum 18. Mal verlängern lassen, alles unter dem Vorwand, kriminelle Banden zu bekämpfen. Er will 2024 erneut zur Wahl antreten, obwohl das der Verfassung widerspricht. Inzwischen wurden mehr als 100.000 Menschen inhaftiert, das ist jeder 60. Einwohner des Landes und eine Verdreifachung seit Bukeles Amtsantritt.