RF-TV LiveTalk am 24. September 18 Uhr

Während die bürgerlichen Medien ständig die ermüdend gleichen Gäste präsentieren, ist das hier etwas Neues! Die Zuschauer können ihre Fragen vorher und während der Sendung schicken und mit Gabi Fechtner steht eine kompetente Fachfrau für Fragen rund um das Thema Sozialismus Rede und Antwort. Ein neues Ansehen für den echten Sozialismus entwickelt sich nicht von alleine. Mit RF-TV fördern wir eine Massendebatte als Ergänzung zu vielen örtlichen Veranstaltungen. Auch für manchen, der explizit wenig liest, ist das eine Methode, sich mit dem Thema zu befassen und seine Fragen zu klären.

Angesichts wachsender Umfragewerte für die AfD wäre es, auch für jede kritische TV-Talkrunde des bürgerlichen Fernsehens längst überfällig, vorbehaltlos über die Ursache in der Rechtsentwicklung und das Gegenprogramm, die Perspektive des Sozialismus zu sprechen. Doch der Antikommunismus als Staatsdoktrin in Deutschland verhinderte bisher, dass die MLPD trotz 50 Jahren erfolgreicher Arbeit mal als kompetente Kraft in einer Talkshow auftritt.

Also: Machen wir es selbst. Jetzt reden wir - bei RF-TV in eigenem LiveTalk!

Macht das Format bekannt! Ladet Freunde und Bekannte ein und schaut die Sendung zusammen.

Schickt bitte eure Fragen rund um das Thema an rotefahne@mlpd.de mit dem Betreff "LiveTalk" - möglichst bis zum Samstag, 23.9.