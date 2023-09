Willkommen allen neuen Azubis

2023 gab es viele gewerkschaftliche Kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen. Es wurden größere Lohnerhöhungen erreicht. Doch die Inflation liegt darüber und frisst das Erkämpfte wieder auf. Damit das nicht immer so bleibt, muss das System der Ausbeutung abgeschafft werden. Denn im Kapitalismus muss der Arbeiter seine Arbeitskraft verkaufen. Den Mehrwert, also das, was der Arbeiter über seinen Lohn hinaus an Wert produziert, eignet sich der Kapitalist an. Ein Beschäftigter der Industrie in Deutschland arbeitet pro Stunde fünf Minuten für seinen Lohn und 55 Minuten für den Kapitalisten. Einen "gerechten Lohn" wird es im Kapitalismus nicht geben. Karl Marx forderte deshalb: Nieder mit dem Lohnsystem! Im echten Sozialismus dagegen sind die Produktionsmittel gemeinschaftliches Eigentum des gesamten werktätigen Volkes. Jeder nach seinen Fähigkeiten beteiligt sich an der gesellschaftlichen Arbeit und wird nach seiner Leistung an der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums beteligt.

Du willst mehr wissen? Hier auf www.rebell.info wirst du fündig.