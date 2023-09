Wochenendarbeit und Vollkonti machen krank!

Über ein Jahr ist es her, da verkündete Holger Riemensberger (bis Februar dieses Jahres Vorstandsmitglied bei K+S, Anm. Rote Fahne) auf der Betriebsversammlung: „Ihr müsst flexibler werden, einige Berufe wird es in Zukunft nicht mehr geben“.

Mit dem Projekt „Werra 2060“ soll im Grubenbetrieb ein vollkontinuierliches Schichtsystem eingeführt werden! Auf die Nachfrage eines Kollegen erfolgte auf der letzten Betriebsversammlung gleich der nächste Knüller: Von Seiten der Gewerkschaft und des Betriebsrats wird mit Kali an einem Rahmensozialplan (Arbeitsplatzvernichtung) gearbeitet. Was plant die Werksleitung für die Gruben und die Fabriken?

Willkürlich hohe Produktionszahlen, bejammerte „Bunkerfüllstände“, damit die Aktionäre nächstes Jahr wieder 400 Millionen Euro bekommen, sind sicher keine guten Gründe für Wochenendarbeit.

Soll unsere Gesundheit noch systematischer ruiniert werden? Abgase und schlechte Wetter, die Schicht- und Nachtarbeit, Stoffwechselerkrankungen wie Depressionen, Krebs usw. sind da vorprogrammiert. Wer sein Leben in Schicht- und Nachtarbeit arbeitet, stirbt durchschnittlich acht Jahre früher. Jeder, der in der Grube anfängt zu arbeiten, muss bei der ärztlichen Untersuchung unterschreiben, die drei- bis vierfachen Grenzwerte an Abgasen einzuatmen.

Was für eine Verachtung gegenüber uns muss Werksleiter Gerd Kübling aussprechen, wenn er den hohen Krankenstand bejammert, während man gleichzeitig solche Pläne schmiedet! Sind wir zu faul zum arbeiten? Wie oft erleben wir es, dass Kollegen kurz nach Rentenbeginn sterben, umfallen, wenn das Haus abbezahlt ist. Dabei brüstet sich Kali mit Studien, dass die Wetter gesund sein sollen. Widerlich!

Abschaffung der Wochenendarbeit im ganzen Werk! 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, statt Wochenend-, Sonderschichten und Überstunden! Das schafft und erhält Arbeitsplätze, Freizeit und unsere Gesundheit, die wir zum Leben brauchen! ...