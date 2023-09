Abschlussresolution der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz ist online

Am 14. September zogen tausende Bauarbeiter durch Brisbane, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Queensland. Laut der Gewerkschaft CFMEU waren 10.000 Menschen auf der Straße, die die Regierung von Queensland beschuldigen, von allen Bundesstaaten am wenigsten für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu unternehmen. Es fehle an Sicherheitsausbildung und Sicherheitsbeauftragten an allen Arbeitsplätzen. Die Gewerkschafter werfen der Regierung vor, dass für sie der Profit an erster Stelle steht, nicht die Menschen.