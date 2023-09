Carlos Gomes stellt sein neues Buch vor

Israels Premierminister Netanjahu ist seit Dienstag in New York, um an der Generalversammlung der UNO teilzunehmen und mit vielen Politikern Gespräche zu führen. Allerdings kann er seinen innenpolitischen Krisen nicht entkommen: Wo er auch auftaucht, sieht er sich Hunderten Demonstranten gegenüber, die gegen seine ultrarechte Politik und seine sogenannte "Justizreform" protestieren. Organisiert wird der Protest von der Aktivistengruppe "UnXeptable", in der im Ausland lebende Israelis sich organisiert haben, die die Oppositionsbewegung in Israel unterstützen. Gleichzeitig rufen sie auch Juden in den USA auf, den Widerstand gegen die Netanjahu-Regierung zu unterstützen. Für die gesamte Woche sind zahlreiche Proteste geplant.