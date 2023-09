Demonstranten fordern Anerkennung des Wahlergebnisses

Tausende Menschen beteiligten sich am Montag in Guatemala an Demonstrationen gegen die Generalstaatsanwaltschaft und für den gewählten Präsidenten Bernardo Arévalo. Dieser hatte vor einem Monat mit großer Mehrheit die Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl gewonnen. Allerdings versucht die Justiz mit Tricks, seine Partei "Movimiento Semilla" zu suspendieren. Organisationen von Landarbeitern, Bauern und Indigenen organisierten 14 Straßenblockaden auf den Autobahnen des Landes und in Guatemala-Stadt. In Guatemala-Stadt nahmen Tausende an einer Demonstration teil und forderten die Absetzung des Generalstaatsanwalt. Auch Menschenrechtsgruppen weisen den Vorwurf von Wahlmanipulation zurück.