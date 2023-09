Demonstration gegen die AfD

Auf meiner Radtour am vergangenen Sonntag bin ich auf eine kleine Demo gegen die Kundgebung der AfD in Mühldorf am Inn gestoßen. Vor allem Jugendliche von Jusos, Grünen und Antifa demonstrierten sehr lautstark gegen die faschistoide AfD.



Auf diesem schönen historischen Platz ist es eine Genugtuung, faschistischen Kräften die Stirn zu bieten. So fand die sonnige Radtour durch das wellige Niederbayern einen schönen Abschluss. Gut zu wissen, dass auch abseits der Metropolen der Rechtsentwicklung der Kampf angesagt wird.