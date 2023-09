Dialektik - Was ist das denn?

Oft ist das nicht der Fall, denn die bürgerliche Gesellschaft lehnt diese revolutionäre Methode ab. In dem Kurs werden wir sehen und gemeinsam erarbeiten, dass es in der gesamten Wirklichkeit dialektisch zugeht. Im alltäglichen Leben und in jeder Frage kann man die Dialektik auffinden und bewusst anwenden.

Die materialistische Dialektik ist die wissenschaftliche Methode, um die Bewegungsgesetze der Wirklichkeit zu verstehen und die Wirklichkeit zu verändern. Und auf deren revolutionäre Veränderung kommt es in der heutigen Situation an, in der das imperialistische Weltsystem die Menschheit mutwillig in eine latente Existenzkrise getrieben hat.

Für den Tageskurs sind keine Vorkenntnisse notwendig, nur die Neugier darauf, was es mit der Dialektik auf sich hat.

Am Samstag, dem 7. Oktober im Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen, Beginn: 9:00 Uhr, Ende: 16:30 Uhr. Kursgebühr: 10 Euro plus 3 Euro für Kaffee, Wasser und Pausenverpflegung. Ein Mittagessen für 8,50 Euro wird ebenfalls angeboten.