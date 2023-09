Gelsenkirchen

Die Bergarbeiterkoordinierung und die United Front können weltpolitische Bedeutung bekommen, wenn ...

190 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am 17. September in den Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen gekommen, um an der Veranstaltung "Aus erster Hand berichtet: Das war die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz (IMC) und der 1. Kongress der Einheitsfront (UF)“ teilzunehmen. Eingeladen hatte neben diesen beiden internationalen Zusammenschlüssen das Internationalistische Bündnis fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte aus Deutschland, dem 41 Organisationen, Bewegungen und Bündnisse angehören.

Von ffz