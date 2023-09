"Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!": Studierende wollens genauer wissen

Der eine hat schon mehrere Bücher der MLPD, ist Bergbaustudent und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang besonders mit der Umweltzerstörung durch den kapitalistischen, auf Maximalprofit ausgerichteten Bergbau. Für ihn war sofort klar: Die Frage des Beginns der globalen Umweltkatastrophe und was dagegen getan werden kann, ist sehr wichtig. Der zweite nimmt regelmäßig an der Studiengruppe zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ teil, in dem wir bereits den Umweltabschnitt gelesen hatten. Als ich das neue Buch ankündigte und erklärte, worum es geht, zückte er sofort sein Portemonnaie.



Der dritte ist ein Student aus China, der sehr wissbegierig ist, was die Erfahrungen mit dem Aufbau kommunistischer Organisationen in imperialistischen Ländern angeht. Auch hier war es wichtig, die ganze Dimension der Entwicklung deutlich zu machen und die Schlussfolgerungen für die revolutionäre Strategie und Taktik daraus in den Mittelpunkt zu stellen. Dass diese dramatische Situation eben nicht nur Zerstörung, Elend und Leid bedeutet, sondern auch immer mehr Menschen in Widerstand zum Imperialismus bringt, erweitert unsere Bündniskräfte erheblich. Er will es genauer wissen und hat das Buch bestellt.

Es lohnt sich für alle, das Buch und das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel anzusprechen, dabei an seine konkreten Erfahrungen und besonderen Interessen anzuknüpfen und dann auch verbindlich zu vereinbaren, wie die Bezahlung und Auslieferung des Buches erfolgen soll. Beide Bücher zusammen sind jetzt im Vorverkauf für nur 27 Euro erhältlich.

