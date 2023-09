Die meisten Kapitalinvestitionen der türkischen Monopole gehen in die USA

Die türkischen Monopole haben den Anstieg der Kapitalinvestitionen im Ausland beschleunigt. Die neuimperialistische Türkei hat Kapitalinvestitionen in 105 Ländern und exportiert in mehr als 150 Länder.



Nach den Ergebnissen der vom türkischen Handelsministerium zwischen dem 24. April und dem 2. Juni 2023 durchgeführten Erhebung über Auslandsinvestitionen haben die türkischen Monopole bis Ende 2022 insgesamt 2877 Investitionen im Ausland getätigt.¹.



Nach Angaben der türkischen Zentralbank (CB) sind die ausländischen Investitionen in der Türkei zwar rückläufig, aber die Kapitalinvestitionen aus der Türkei ins Ausland sind zwischen Januar und Juli 2023 deutlich gestiegen. Während in den vergangenen Jahren die Kapitalzuflüsse aus dem Ausland in die Türkei überdurchschnittlich hoch waren, ist diesmal das Gegenteil der Fall.



In den letzten sieben Monaten (Januar bis Juli 2023) beliefen sich die Nettokapitalzuflüsse aus dem Ausland in die Türkei auf insgesamt 2 Mrd. 828 Mio. US-Dollar², ein Rückgang von 22,2 Prozent im Vergleich zu den gleichen Monaten des Vorjahres, während die Kapitalabflüsse aus der Türkei ins Ausland für Investitionen um 7 Prozent auf 3 Mrd. 116 Mio. US-Dollar stiegen. In diesen Zahlen sind Hausverkäufe nicht enthalten. Die Zahl der Hauskäufe durch Ausländer in der Türkei ging im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent zurück.



Das Land, in dem die türkischen Monopole in diesen sieben Monaten am meisten investiert haben, sind die USA mit 722 Millionen US-Dollar. Es folgen die Niederlande mit 546 Millionen US-Dollar und Großbritannien mit 275 Millionen US-Dollar. Die Ankündigung von THY, die Zahl der täglichen Flüge nach New York von fünf auf sechs zu erhöhen, steht in direktem Zusammenhang mit diesen Investitionen. Allein am Flughafen Istanbul werden Passagiere aus 130 Ländern abgefertigt.



Die übrigen Investitionen verteilen sich wie folgt: Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 221 Millionen, Deutschland 156 Millionen, Portugal 114 Millionen, Griechenland 110 Millionen, Schweiz 77 Millionen, Spanien 50 Millionen US-Dollar.³

Zwischen 2002 und 2022 hat die Türkei im internationalen Bereich insgesamt 60 Milliarden US-Dollar investiert. Etwa 18 Milliarden davon werden in den Niederlanden investiert. Der Grund dafür ist, dass fast alle großen türkischen Monopole Unternehmen in den Niederlanden haben und diese Monopole über ihre Unternehmen in den Niederlanden in Drittländern investieren. Diese Investitionen, die 10 Milliarden US-Dollar übersteigen, werden als niederländische Investitionen verbucht.



Während die Arbeiterklasse und die Werktätigen extrem verarmt sind, haben die großen Monopole und Banken ihre Profite im Vergleich zum Vorjahr mindestens verzehnfacht, während die Arbeiterklasse in gleichem Maße verarmt ist.



In dem Maße, wie die Unterdrückung und Ausbeutung der Massen zunimmt, wächst auch das Kapital, und in dem Maße, wie die Kapitalakkumulation zunimmt, wächst auch der Appetit der Monopole auf Kapitalanlagen im Ausland.

