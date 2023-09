Emden

„Die Moorsoldaten“ stärkt die antifaschistische Aktion in Ostfriesland

Am 5. August fand vor Pewsum in Ostfriesland, einem Ort in der Nähe von Emden, aus dem sich die Belegschaft des dortigen VW-Werkes mit über 8000 Kolleginnen und Kollegen rekrutiert, ein Faschistentreffen mit Konzert statt. Eine Provokation für die internationale Belegschaft und alle Demokraten und Antifaschisten. Diese ließen sich das nicht gefallen.

Von einem Korrespondenten / Landesleitung Nord der MLPD