Die Villa wächst mitten im „Weltfrieden“

Es war der bisher größte ehrenamtliche Arbeitseinsatz seit der Gründung des MLPD-Landesverbandes Elbe-Saale, der Pflege und Aufbau der Villa übernommen hat. Kurzfristig mussten sogar noch Schlafsäcke und Iso-Matten besorgt werden, weil mehr Leute als angekündigt gekommen sind.

Alle Ziele für das Wochenende wurden erfüllt, zum Teil übererfüllt: die Wiese hinter dem Haus ist gemäht; ein Hang zum nächsten Haus von Wildwuchs befreit; der Bereich vor dem Haus von Herbstblättern befreit; die Straße gereinigt; alle Zimmer haben jetzt eine Nummer, was die Belegung künftig vereinfacht; das reichlich vorhandene Werkzeug wurde inventarisiert. Außerdem wurde ein Fest vorbereitet und es wurden verschiedene Anschaffungen vorgenommen.

Der Höhepunkt war das Grillfest am Samstag, zu dem wir breit in der Nachbarschaft und unter den Mietern der zur Villa gehörigen Garagen eingeladen hatten. Das Motto war: "Tag der offenen Villa" und nicht wenige nutzten die Gelegenheit, sich die Innenräume anzusehen. Die Mutter einer Nachbarin hatte zum Beispiel zeitweise als Dienstbotin in der Villa gearbeitet. Ein Vertreter der Wohnungsgenossenschaft »Weltfrieden«, zu der die meisten Wohnblöcke in der Nachbarschaft gehören, stellte sich vor. Er war froh, endlich persönliche Ansprechpartner kennen zu lernen. Einige blieben bis in die tiefe Nacht. Ein Facharbeiter versprach, bei einem künftigen Subbotnik mit anzupacken, und eine Nachbarin brachte am nächsten Morgen einen Korb voll Trinkgläser als Spende: "damit beim nächsten Mal der Bauschnaps nicht mehr aus Tassen getrunken werden muss".

Ein tolles Wochenende, das allen Spaß gemacht hat. Und: Wie das letzte Mal versprochen, stieg der Frauenanteil unseres Subbotniks von null auf diesmal gut 30 Prozent. Zum ersten Mal reihte sich Plauen in die Teilnehmerliste ein.