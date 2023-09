Erfolgreicher Subbotnik-Tag

Dann wurden die Aufgaben vorgestellt, die Arbeitskräfte aufgeteilt und unter Anleitung unserer Vorarbeiter legten wir los.

"Jetzt sieht es viel schöner aus!" so eine Kollegin über die Fassade des Treff International und des Buchladens People to People in der Innenstadt von Gelsenkirchen. "Oh, ist heute Putztag?", fragte neugierig mancher Passant, der uns mit Leitern, Putzeimern und Lappen gründlich schrubben sah. 19 Freunde, Genossinnen und Genossen packten am Samstag an, um einen vom Hochwasser geschädigten Keller auf Vordermann zu bringen, im Treff International zu tapezieren, Ordnung zu schaffen in Lagerräumen, die Eingangstür zum Kreisleitungsbüro der MLPD abzuschleifen und in leuchtendem MLPD-Rot zu lackieren und vieles mehr.

Für jede und jeden gab es eine passende Arbeit und viele neue Ideen zur Verschönerung unserer Einrichtungen. In der Pause, wo uns Freunde mit belegten Brötchen und einem leckeren Pflaumenkuchen verköstigten, wurden die Arbeitsergebnisse besprochen. Das war ein gelungener Auftakt und so mancher Passant wurde zum Besuch des Treff International in der Hauptstraße 40 eingeladen. Ca. 80 Arbeitsstunden wurden geleistet - im November sehen wir uns wieder.