Am 14. Oktober findet in Australien ein Referendum statt über eine Änderung der Verfassung, die den Ureinwohnern mehr Rechte einräumen soll. Am Sonntag, den 17. September gingen Zehntausende auf die Straße, um für die Zustimmung für das Referendum zu werben. Allein in Melbourne riefen rund 10.000 Demonstranten dazu auf, beim Referendum mit "Ja" zu stimmen. Zehntausende weitere Menschen beteiligten sich an ähnlichen Kundgebungen in Canberra, Perth, Brisbane, Darwin, Hobart und Alice Springs. Es gibt allerdings auch erheblichen Widerstand gegen die Verfassungsänderung, vor allem von rechten Kräften.