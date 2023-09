Große Demos für die Rechte der Indigenen

Am Mittwoch streikten in Großbritannien erstmals Fachärzte in den Kliniken und Assistenzärzte am selben Tag für eine angemessene Lohnerhöhung. Der zweitägige Streik der Fachärzte, organisiert in der Gewerkschaft BMA, hatte bereits am Dienstag begonnen. Die Fachärzte beklagen, dass in den vergangenen 14 Jahren ihr Einkommen um ein Drittel gesunken ist. Der Streik der Assistenzärzte wird drei Tage dauern. Die aktuellen Streiks sind die stärksten seit Beginn der Auseinandersetzung mit der britischen Regierung um eine angemessene Lohnerhöhung. Die Kliniken bedienen nur einen Notdienst. Deswegen droht die Sunak-Regierung den Ärzten mit einem Streikverbot.