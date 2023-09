Trödeln und gute Gespräche bei Thüringer Klößen

Bereits um 10.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor offiziellem Beginn, waren erste Flohmarktkiebitze aus ganz Gelsenkirchen, aber auch aus den Nachbarstädten, rund um die noch nicht aufgebauten Stände unterwegs und suchten nach besonderen Schätzen. Viele wurden fündig, so auch ein Bergmann aus der Nachbarschaft.

Auch wenn er diesmal etwas kleiner ausfiel, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch. Pünktlich um 11 Uhr eröffnete Klaus Dumberger den Flohmarkt für den Vermögensverwaltungsverein und hatte gleich eine gute Nachricht für die hungrigen Flohmarktbesucher parat: Neben den Original Thüringer Klößen, auf die sich schon viele Flohmarktbesucher gefreut hatten, backte ein Nachbar Waffeln, glühte der Holzkohlegrill mit den Original Thüringer Rostbratwürsten, gab es frisches Popcorn sowie Kaffee und Kuchen. Und vieles davon zu gesenkten Preisen!

Das Angebot wurde gerne angenommen. Ab 12 Uhr füllte sich das Bistro in der Horster Mitte mit Menschen, die der Duft angelockt hatte.

Während es sich die einen schmecken ließen, machten die anderen Geschäfte. Das Angebot an den Ständen war wieder sehr vielfältig: Von gut erhaltenem Spielzeug über hochwertige Second-Hand-Kleidung bis hin zu Einrichtungsgegenständen reichte die Palette. Dem Vernehmen nach wurden gute Geschäfte gemacht. Wer nicht „trödeln“ wollte, konnte sich bei Waffeln, Kaffee und Kuchen zu einem Plausch mit den Nachbarn zusammensetzen. Ein wirklich schöner Start in den Sonntagmittag in Gelsenkirchen-Horst.