Irland: Unite startet internationale Kampagne zur Beendigung der Gewerkschaftszerschlagung bei J Murphy and Sons

Die britische Baugewerkschaft Unite hat eine internationale Kampagne gestartet, um die gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen bei J Murphy and Sons Ltd. und seinen Tochterunternehmen zu beenden.

Gewerkschaftsfeindlich

Der Konflikt geht darauf zurück, dass Murphy International Ltd, die irische Tochtergesellschaft von J Murphy and Sons Ltd, im vergangenen Jahr vier Unite-Mitglieder ... in einem gewerkschaftsfeindlichen Akt rechtswidrig entlassen hatte.



Die Arbeiter, die an einem Standort in der Republik Irland arbeiteten, wurden entlassen, nachdem sie ein Treffen mit 15 anderen Arbeitern organisiert hatten, um über die Nichtzahlung von Reise- und Aufenthaltskosten durch Murphy zu diskutieren.



Nach einem Zeitraum von zwei Monaten, in dem alle Arbeiter ohne Bezahlung suspendiert waren, wurden die vier Arbeiter ausgesondert und entlassen, weil sie keine „Reue“ gezeigt hatten. Trotz des Drucks von Unite weigerte sich das Unternehmen, die Arbeiter wieder einzustellen.

Unite-Generalsekretärin Sharon Graham sagte: "Murphys Verhalten ist .. eklatante Gewerkschaftszersetzung...



Unite wird niemals zulassen, dass solche Angriffe auf Mitglieder ungestraft bleiben, und wir werden nichts unversucht lassen, bis Murphy das Richtige tut und die Arbeiter wieder einstellt."

Proteste

Die Kampagne von Unite wird Proteste und Demonstrationen umfassen, die sich gegen Murphy und seine wichtigsten Geschäftspartner, Kunden und Kreditgeber richten. Die ersten Proteste ... konzentrierten sich auf Mott MacDonald, die das Joint Venture zwischen Bouygues und Murphy für die Unterquerung der Themse unterstützen.



In der Republik Irland konzentriert sich die Kampagne von Unite auf das Angebot von Murphy für eine Reihe von irischen Wasserverträgen. Unite hat juristische Schreiben an die irische Regierung geschickt, in denen darauf hingewiesen wird, dass das Vorgehen des Unternehmens gegen das irische Arbeitsrecht verstößt und Murphy daher von der Bewerbung um öffentliche Aufträge ausgeschlossen werden sollte.



Sollten die „Murphy 4“ in den nächsten Wochen nicht wieder eingestellt werden, wird die Kampagne ausgeweitet und das Unternehmen international ins Visier genommen.