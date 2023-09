Mitdiskutieren im RF-TV LiveTalk - So geht's!

In unserem RF-TV LiveTalk könnt ihr auf zwei Arten mit Gabi Fechnter und weiteren Gästen diskutieren:

Es gibt den Live-Chat auf YouTube, der direkt neben dem Stream zu sehen ist. Wenn ihr einen YouTube-Account habt, könnt ihr dort reinschreiben. Die Fragen können dann live gelesen und in der Diskussion beantwortet werden. Wenn ihr keinen YouTube-Account habt oder keinen haben wollt, könnt ihr eure Fragen auch einfach per E-Mail stellen. Schickt dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff „LiveTalk“ und eurer Frage / euren Diskussionsbeitrag an rotefahne@mlpd.de. Solltet ihr während des Streams technische Probleme haben, wendet euch bitte an video@neuerweg.de.

Bis Sonntag ab 18 Uhr.