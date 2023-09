Mitreißende Musik mit zum Nachdenken anregenden Liedern unter Jahrhunderte alten Platanen

Mehr als 200 feste Zuschauer und Zuhörer waren dabei, dazu viele Vorbeiflanierende bis hoch zur Neckarbrücke. Es waren an diesem Tag Tausende auf dem umbrisch-provenzialischen Markt unterwegs, mit über 70 lukullischen Ständen strahlte er eine südländische Athmosphäre im wunderschönen Tübingen aus.

In diesem Ambiente verzauberte die Musik und die Stimmung der Bands Kommando Umsturz aus Karlsruhe und Gehörwäsche aus Köln die Platanenallee zwischen den beiden Neckarteilen unweit des Hölderlinturms zu einem Anziehungspunkt für ganz viele aus Nah und Fern. Mittendrin spielte die Musik, die sich so wohltuend von dem Zuckerguss, der in der Popmusik über allem liegt, abhebt. Mit Texten, die Kritik am Mainstream sind, an der bürgerlichen Politik, an bestimmten gesellschaftlichen Zuständen wie der Unterdrückung der Frauen oder diesem von beiden Seiten ungerechten Krieg in der Ukraine.

Lieder, die für die Perspektive Sozialismus oder die internationale Revolution sprechen, aber auch Nachdenklichkeit vermittelnde Lieder wie „Ich will Lieder, die mein Herz berühren, meine Gedanken auf sinnvolle Pfade führen, die uns stärken und zum Lachen bringen. Denn unser Leben ist Kampf, darum wollen wir singen.“ Mitreißend war der Ruf von Komando Umsturz „Antifaschista“. Die Lieder und Beiträge fordern zum Nachdenken, zum sich verändern, zum Handeln und sich Organisieren auf. Bis zum Schluss wurde mitgetanzt, vom Baby bis zu Älteren, alle ließen ihren Körper auf die Musik und die solidarische Stimmung mitschwingen bis zum Liebeslied: “Es tut so gut, den Arm um dich zu legen", mit dem der Abend bei Einbruch der Dunkelheit am Neckarufer leider zu Ende ging.

Einige Literatur vom Frauenverband Courage, des REBELL und der MLPD ging an neue Leute, und einige neue Leute wollen in Kontakt mit dem REBELL bleiben. Ein unvergesslicher Tag.