New York: Schluss mit den fossilen Brennstoffen!

Laut den Veranstaltern beteiligten sich am Sonntag 75.000 Menschen am Klimamarsch in New York City und forderten ein Ende der Förderung und Verbrennung von fossilien Brennstoffen. Es beteiligten sich auch viele Prominente, auffallend waren war, dass sich die Demonstration viel direkter gegen die fossilen Brennstoffe und ihre Unternehmen richtete. Laut Beobachtern waren 15 Prozent der beteiligten erstmals auf einer Klimademo. Die Mehrheit der Teilnehmer war weiblich! Die Großdemo war in New York der Auftakt einer Klima-Woche unter Führung der UNO.