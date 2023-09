Ich kann mich da aufregen ohne Ende. Aber der Beitrag in Westpol (WDR-Fernsehen) vom letzten Sonntag, 17. September, hat dann noch ne Schippe draufgelegt, mich hat's ehrlich gesagt vom Hocker gehauen: Berichtet wurde, dass vor allem kleinere Pflegeheime pleite gehen, weil die Sozialämter mit ihren Zahlungen massiv im Rückstand sind, bis zu neun Monate!

Zu Wort kommen B. Rappenhöner vom Verband privater Pflegeanbieter, der Geschäftsführer vom Haus Waldschlösschen / Kreis Lippe, Mitarbeiterinnen des Sozialamtes Remscheid. Man müsse bei jedem Antrag prüfen, ob die hilfebedürftige Person nicht doch noch irgendwelche Rücklagen im Strumpf versteckt habe, die sie vorrangig aufwenden müsse!

Ist das nicht ein Riesenskandal? Wo sind denn die Prüfungen für die Millionenausgaben für Kriegswaffen, die dann umgehend in der Ukraine vernichtet werden? Die Rüstungskonzerne kriegen das Geld in den Rachen gestopft und die Pflegeeinrichtungen werden plattgemacht. Leute, wir brauchen den Sozialismus, damit sowas endlich aufhört. Euer Heft zur Altersarmut war übrigens super. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Bonn.