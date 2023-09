Hamburg

Proteste am 16. September zum Jahrestag der Ermordung von Masha Amini

Am 16. September fanden in Hamburg mehrere Protest- und Solidaritätsaktionen anlässlich des Jahrestags der Ermordung der jungen Kurdin Masha Amini statt. Die MLPD beteiligte sich an zwei fortschrittlichen Kundgebungen und war auch eingeladen zu sprechen.

Von jg/Hamburg