Solidarische Grüße an die United Auto Workers, UAW

Lieber Shawn Fain, liebe Kolleginnen und Kollegen der UAW,

mit großem Respekt berichten internationale Medien über den Beginn eures „historischen Streiks". Eure Forderung nach 40 Prozent mehr Lohn, nach der Wiedereinführung von gestrichenen sozialen Leistungen und für die 32-Stunden-Woche an vier agen in der Woche sind gerecht und schon längst überfällig. Es ist die unverschämte Arroganz der internationalen Monopole, welche riesige Profite einstreichen und dann noch behaupten, dass Lohnerhöhungen sie in den Bankrott treiben würden.

Euer simultaner Streik gegen die Big Three, GM, Ford und Stellantis, ist ein erfolgversprechender und mutiger Kampf, der bereits weltweit Beachtung und große Solidarität gefunden hat. Es ist von großer Bedeutung, dass ihr als große Automobilgewerkschaft diese Herausforderung offensiv angenommen habt. Ihr habt damit der wieder erwachten amerikanischen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung neues Leben eingehaucht. Euer Kampfgeist strahlt weltweit über die Grenzen.

Der verschärfte internationale Konkurrenzkampf, auch als Folge der sogenannten „Transformation", hat bereits in vielen Ländern und Konzernen zu Werksschließungen und Vernichtung von Arbeitsplätzen geführt, zu Erpressung mit Kürzungen von Lohn und sozialen Leistungen. Euer Kampf ist eine Ermutigung für alle, welche sich dem nicht unterordnen, sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, mutig für die Arbeiterinteressen kämpfen und sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen.

Die Internationale Automobilarbeiterkoordination beglückwünscht euch zu eurem vielversprechenden Streik und steht an der Seite eures Kampfs. Viel Erfolg bei eurem Streik, ganz im Sinne der Losung „Wer kämpft kann gewinnen. Doch wer nicht kämpft, hat schon verloren!"

Für eine lebenswerte Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung!

Hoch die internationale Solidarität!

Solidarische Grüße

Dieter Schweizer, Internationale Koordinierungsgruppe der Internationalen Automobilarbeiterkoordination

Solidaritätserklärungen bitte schicken an:

Shawn Fain <Sfain@uaw.net>

Margaret Mock <Mmock@uaw.net>

UAWD <UAWdemocracy@gmail.com>

Kopie an: icog@iawc.info

Quelle: Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordination