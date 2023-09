Verlängerung der Zulassung von Glyphosat im Sinne vom Chemiekonzern Bayer

Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend. Umweltschutzorganisationen sehen das genauso. Für zehn Jahre soll noch Glyphosat vonseiten der EU weiter erlaubt sein, die Mitgliedstaaten sollen entscheiden.

Als Alibi sollen für den Einsatz aber bestimmte Bedingungen gelten wie z.B., dass dieses Gift nicht bei der Anwendung stark verweht wird. Welche Milchmädchenrechnung! Glyphosat zählt zu den weltweit am meisten eingesetzten Herbiziden und wurde vom US-Konzern Monsanto entwickelt, den Bayer übernommen hat. Die Zulassung von Glyphosat in der EU läuft noch bis zum 15. Dezember dieses Jahres. Im Juli hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine weitere Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels in der EU als unkritisch bewertet. Es ist davon auszugehen, dass diese angebliche Behörde nicht unabhängig von Bayer ist.

Der Kommissionsvorschlag wird nun den 27 EU-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Dabei ist eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 15 der 27 EU-Mitglieder, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten müssen, erforderlich, um den Vorschlag entweder zu unterstützen oder zu blockieren. Bayer ist sich jetzt schon eines Votums einer Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten sicher, Glyphosat wieder zuzulassen. Die dem Bayer-Konzern hörige EU-Kommission kann nämlich über eine Zulassung entscheiden, falls es keine Mehrheit durch die EU-Mitgliedstaaten für eine Ablehnung oder Zustimmung der Verlängerung des Einsatzes von Glyphosat gibt.

Die Ampel-Regierung hat ein Verbot von Glyphosat ab 2024 beschlossen. Ist dies realistisch oder nur ein Lippenbekenntnis? Das Beispiel des weiteren Einsatzes von Glyphosat beweist erneut: Es geht nur um den Profit der Konzerne und nicht um den Schutz der natürlichen Umwelt bzw. der Gesundheit der Bevölkerung! Die Systemfrage, den Kapitalismus revolutionär zu überwinden und den Sozialismus zu erkämpfen, ist wichtiger denn je.