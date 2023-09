Webseite der United Front ist online!

Wie Batta Ba Bayemi waren Delegierte, Gäste, Helferinnen und Helfer einhellig der Meinung: Wie auf diesem 1. Weltkongress, so soll die United Front zusammenarbeiten! Der ganze Kongress lebte die in den Beschlüssen getroffene Festlegung: „Die Zusammenarbeit in der Einheitsfront und ihren Gremien erfolgt im gegenseitigen Respekt, mit demokratischer Streitkultur, auf Augenhöhe zwischen kleinen und großen Organisationen sowie Einzelmitgliedern."

Mit dem 1. Weltkongress der internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront, der am 5. und 6. September 2023 in Thüringen stattfand, haben das bisherige Konsultativkomitee, die Koordinierungsgruppe, die Mitglieder, die Delegierten, Impulsgeber und Gäste einen sehr bedeutsamen Schritt im Aufbau der Einheitsfront ("United Front") geleistet.

Jetzt gibt es auch die Webseite der United Front: www.united-front.info

Monika Gärtner-Engel (Deutschland) und Edithluz Irene Castro Muñoz (Peru), frisch gewählte Ko-Präsidentinnen freuen sich, die Ergebnisse des 1. Weltkongresses vorzustellen. Er übertraf alle Erwartungen - mehr Teilnehmer, eine größere Breite und tiefgehende gleichberechtigte Diskussionen. Die Einheitsfront ist auf über 120 Mitgliedsorganisationen und 27 Einzelpersönlichkeiten auf vier Kontinenten gewachsen!

Dass es jetzt die Webseite der United Front gibt, erweitert die Möglichkeiten für weiteres Wachstum der United Front. Macht sie bekannt, werbt im Freundes- und Bekanntenkreis dafür, unter Arbeitskollegen und migrantischen Freunden.

Auf der Webseite sind zu finden

Die Info-Briefe des Konsultativkomitees zur Vorbereitung und Auswertung

Der Aufruf

Das Statut

Das Arbeitsprogramm

Die Einleitungsrede des Konsultativkomitees

Das Impulsreferat von Stefan Engel

Fotos

Im „Aufruf der internationalen antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung“ heißt es: „Bauen wir die internationale antiimperialistische und antifaschistische Einheitsfront auf gegen imperialistische Ausplünderung, Verschärfung der Ausbeutung von Mensch und Natur, Staatsterrorismus, Faschisierung, Faschismus, ausländische Militärintervention und Aggressionskriege! Für nationale und soziale Befreiung, Demokratie, Freiheit und eine menschenwürdige Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung!“

Im Rote-Fahne-Magazin 20/2023 wird ausführlich über den 1. Weltkongress der United Front berichtet werden.

"Rote Fahne News" wird sukzessive die einzelnen Dokumente in deutscher Übersetzung veröffentlichen.