AfD hetzt wieder im Bürgerhaus – Gegenkundgebung „Kein Raum für die Wegbereiter des Faschismus!"

Am Tag nach unserer Veranstaltung zur interkulturellen Woche, den 29.9. um 18:30 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, „Neue Räume: Gemeinsam nutzen!" mit dem Flüchtlingsaktivisten Alassa Mfouapon, will die AfD in denselben Räumen eine Veranstaltung mit Kay Gottschalk (AfD, MdB) durchführen.

Gottschalk war Mitbegründer der AfD und bis Dezember 2019 einer von drei stellvertretenden Bundessprechern. Seit Dezember 2021 ist er finanzpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und seit Februar 2022 stellvertretender Landesvorsitzender in NRW. Wir protestieren entschieden dagegen, dass die Stadt der AfD öffentliche Räume stillschweigend zur Verfügung stellt. Die AfD ist eine Wegbereiterin des Faschismus und setzt sich konkret in Radevormwald personell weitestgehend aus Faschisten zusammen.

Wie schon im Mai dieses Jahres rufen wir deshalb alle demokratisch gesinnten Radevormwalder*innen zum Protest gegen die AfD am 30. September ab 17:00 Uhr auf dem Schloßmacherplatz auf.

Wir sagen: „Kein Raum für die Wegbereiter des Faschismus!"

Wir laden das „Bündnis für Demokratie" ein, diesen Protest gleichberechtigt mit uns durchzuführen. Das Bekenntnis zur Demokratie erfordert auch die Bereitschaft, die Demokratie zu verteidigen.

Für den Vorstand des Runden Tisches gegen Rechts - Für Demokratie und Freiheit -

Mit freundlichen Grüßen

gez.

die kommissarischen Vorsitzenden



Fritz Ullmann und Detlef Förster