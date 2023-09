Bergkamen: Mahnmarsch gegen die Pläne der RAG

Nun ruft der "Arbeitskreis Grubenwasser - keine Bergbaugifte in die Natur" für kommenden Freitag, 29. September, zu einem Mahnmarsch gegen die Pläne der RAG auf. Der Weltkonzern will künftig jährlich ca. 14 Millionen Kubikmeter des mit dem Ultragift PCB, mit Schwermetallen und Salzen belasteten Grubenwassers wieder ungefiltert in die Lippe pumpen. Dazu will die RAG den Grubenwasserspiegel nun sogar bis auf -380 m NHN ansteigen lassen. Dies stellt nach Ansicht des Arbeitskreises und zahlreicher Experten eine zusätzliche Gefahr für Grund- und Trinkwasser im ganzen Ruhrgebiet dar.

Der angemeldete Mahnmarsch beginnt um 17 Uhr am Rathaus in Bergkamen-Mitte (Parkplätze sind am Ratshaus-Center vorhanden) Alle an einer sauberen Umwelt interessierten, demokratisch gesinnten Menschen, jung und alt, gleich welcher Herkunft, sind aufgefordert, an dem Mahnmarsch teilzunehmen.

Dabei soll auch breit für eine Veranstaltung zum selben Thema mit dem Umwelt- und Wasserexperten Dr. Harald Friedrich am 18. Oktober, um 18:30 Uhr, in der Mensa der Regenbogenschule in Bergkamen-Rünthe, Rünther Straße 80 eingeladen werden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Antidemokratische Teilnehmer sind unerwünscht.