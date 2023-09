Bergleute verweigern die Arbeit, nachdem sie ihre Löhne nicht erhalten haben

Sie versammelten sich im Hof der Zeche. Die Belegschaft hat dem Management des britischen Konzerns Vast Ressources PLC eine Frist bis zum 20. September gesetzt, um die ausstehenden Löhne auszuzahlen. Auch die Ausgabe von Essensmarken ist noch nicht erfolgt.

Die Gewerkschaft des Bergwerks Băița beklagt, dass die britischen Kapitalisten den Bergleuten und ungelernten Arbeitern regelmäßig die Löhne nicht auszahlen.

„Wir (der Nationale Gewerkschaftsblock) appellieren an die politische Klasse Rumäniens und an die Institutionen, die die Macht haben, ein solches Verhalten zu sanktionieren, denn ein solches Verhalten seitens der Investoren ist nicht nur unmoralisch, sondern auch in gewisser Weise illegal.“