Bürgerliche Flüchtlingspolitik provoziert Konflikte

Dabei ginge es anders. So ging die Anzahl von Sozialwohnungen von 4 Millionen (in der alten BRD) auf gerade mal 1,088 Millionen in 2022 zurück – dafür kann kein Flüchtling etwas. Und war da nicht kürzlich auch noch ein allgemeines Gejammer über den „Fachkräftemangel“? Wie wäre es damit, Flüchtlingen zu erlauben zu arbeiten bzw. sie entsprechend auszubilden und zu qualifizieren, was zugleich die staatlichen Zuwendungen massiv drücken würde.

Die bürgerliche Stimmungsmache gegen Flüchtlinge soll von den Ursachen wachsender Armut und Wohnungsnot auch in Deutschland ablenken, einen Prellbock für die wachsende Unzufriedenheit schaffen, Faschisten salonfähig machen und die internationale Arbeitereinheit spalten. Jeder demokratisch gesonnene Mensch ist aufgefordert, sich dieser reaktionären Kampagne entgegenzustellen. Dies schließt die Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus ein.