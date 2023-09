Bundesregierung: Stepan Bandera, Waffen-SS etc. nicht pauschal als „antisemitisch" zu bezeichnen?

In Gelsenkirchen und in Herne finden am Samstag, dem 30. September, Open-Air-Veranstaltungen zum Thema „Sozialismus statt Rechtsentwicklung und AfD“ statt. In Gelsenkirchen von 12.00 bis 14.00 Uhr in Buer, Hochstraße / Ecke Springestraße, In Herne mit Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD von 11 Uhr bis 13 Uhr, Herne Mitte, Bahnhofstraße Höhe Glockenstraße.