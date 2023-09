"Dialektik - was ist das denn?" - Der Flyer ist online

Die materialistische Dialektik ist die wissenschaftliche Methode, um die Bewegungsgesetze der Wirklichkeit zu verstehen und die Wirklichkeit zu verändern. Und auf deren revolutionäre Veränderung kommt es in der heutigen Situation an, in der das imperialistische Weltsystem die Menschheit mutwillig in eine latente Existenzkrise getrieben hat.

Zum Kurs, der im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, stattfinden wird, ist jetzt auch ein Flyer erschienen und steht online zur Verfügung.

Hier gibt es den Flyer