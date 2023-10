Einladung zur Berichterstattung über die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Es geht darum:

"Berichterstattung von der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz und 1. Weltkongress der internationalen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung

Die erfolgreichen und erfüllten Tage Ende August / Anfang September in Dorndorf und Truckenthal / Thüringen waren unvergesslich. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie von weltpolitischer Bedeutung sind. Der kämpferische Zusammenschluss von Bergleuten und ihren Verbündeten aus aller Welt für eine lebenswerte Zukunft ist das Gegenprogramm zur spalterischen Politik „mein Land zuerst" und der Rechtsentwicklung von Regierungen im Auftrag der Bergbaumonopole. Allen Beteiligten, ob sie live dabei waren oder durch Spenden, Werbung, Erfahrungsberichte, Übersetzung, Mitarbeit bei der Logistik und Verpflegung zum Erfolg beigetragen haben, sei nochmals herzlich gedankt. Von überregionalen Fernsehprogrammen und weiteren Medien wurden diese bedeutenden Ereignisse weitgehend ausgeblendet. Umso wichtiger ist es für alle Kumpel, Familienangehörige und Freunde der Bergleute, sich ein eigenes Bild zu machen.

Weitere Treffen immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr, in 2023 noch am 21.11."