Entführte Umweltaktivisten wieder frei

Die beiden Umweltaktivisten, die sich gegen Landgewinnungsprojekte in der Manila Bay einsetzen, um unter anderem die Lebensgrundlage von Fischern zu erhalten, wurden am 2. September in Orion, Bataan, entführt und waren über eine Woche verschwunden.



In der Gewalt der Entführer wurden sie gezwungen, eine eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben, dass sie kommunistische Kapitulanten seien.

Angehörige der Militärregierung reagierten mit Wut und Bestürzung auf die Aussagen der mutigen Umweltaktivisten und bezeichneten sie als „Schwindel und Betrug“.



Trotz der drohenden Gefahren sind Castro und Tamano entschlossen, ihre Aktivitäten gegen die Urbarmachung der Manila Bay fortzusetzen. Sie bedankten sich bei allen, die sie unterstützt haben.



„Wir sind nicht die einzigen Opfer des Verschwindenlassens“, sagte Tamano und forderte die Aufklärung der anderen Entführungsfälle.

Bis zum 19. September hatten 20 internationale Organisationen, 24 philippinische Organisationen und rund 100 Einzelpersonen die Unterstützungserklärung des Asia Pacific Network of Environment Defenders für Castro und Tamano unterzeichnet.