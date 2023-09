Heute vor 55 Jahren wurde die revisionistische DKP gegründet

1968 wurde hinter den verschlossenen Türen des Bundesinnenministeriums die Zulassung der DKP als Partei ausgehandelt, als Nachfolgerin der verbotenen KPD. Die DKP-Führung hat sich stets darüber ausgeschwiegen, welche Zugeständnisse dafür gemacht werden mussten.

Sicher ist: Kein Wort mehr von der revolutionären Überwindung des bürgerlichen Staats. Er sollte zum Aufbau einer „antimonopolistischen Demokratie“ genutzt werden. Den Klassencharakter des Staats leugnete die DKP. Dennoch wurden viele aufrichtige Menschen eingefangen.

Auf mlpd.de erschien 2011 ein Beitrag, in dem es u.a. heißt: "Die 1968 in Westdeutschland gegründete DKP war von Anfang an abhängig von der DDR-Führung. Ihr imposantes Parteihaus in der Düsseldorfer Innenstadt, die Großdruckerei in Neuss, die Herausgabe der Tageszeitung "Unsere Zeit" und ein Apparat mit über 300 hauptamtlichen Funktionären - all das wurde durch die Regierungspartei SED finanziert. Und es galt die Devise: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing."

Den Jahrestag der DKP-Gründung nutzte der Deutschlandfunk für einen antikommunistischen Beitrag. Hier wird aus bürgerlicher Perspektive die DKP behandelt, als sei von ihre eine Revolution zu erwarten gewesen und der Radikalenerlass, mit dem Kommunisten mit Berufsverboten belegt wurden, schamlos damit begründet. Wir nehmen diesen Tag dagegen zum Anlass, dazu aufzufordern, sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung wissenschaftlich auseinanderzusetzen: Nur, wer die Wirklichkeit kennt, kann auch antikommunistischer Hetze etwas entgegensetzen oder revisionistische Verzerrungen der Wirklichkeit erkennen.