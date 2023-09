Livestream vom Streik der Autoarbeiter in den USA

Am Samstag protestierten in der ghanaischen Hauptstadt Accra den dritten Tag in Folge Hunderte Menschen gegen die explodierenden Lebenshaltungskosten und gegen die Regierung von Nana Akufo-Addo, die gegen friedliche Demonstranten die Polizei einsetzt und am ersten Protesttag bereits 49 Menschen festnahm. Die Demonstranten protestieren auch gegen die Korruption in der Regierung. Das Land befindet sich in einer Wirtschaftskrise und ist tief verschuldet. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, vor allem unter den Jugendlichen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei 20,2 Jahren.