Cosco-Arbeiter: Mit Solidarität können wir gewinnen und werden wir siegen!

Wir verurteile die Privatisierungspolitik des Hamburger Hafens und stehen an der Seite unserer Brüder und Schwestern, die die Garantie ihrer Arbeiterrechte fordern.

Die Übernahme des Hafens durch den Monopolriesen MSC und die Investition des Monopolkonzerns COSCO in demselben Hafen haben nur ein Ziel: Die Steigerung der Profite gegen die Interessen und Sorgen der Hafenarbeiter und tausender von Werktätigen, die vom Hafenbetrieb abhängig sind.

Wir, COSCO-Arbeiter im Hafen von Piräus, wissen sehr gut, was es bedeutet, wenn große Monopole uns die Früchte unserer Arbeit stehlen. Im Hafen von Piräus sind dieselben Monopole aktiv, nämlich COSCO, das die Mehrheit der Anteile am Hafen besitzt, und MSC, das einen Vorzugsvertrag für Pier I des Hafens hat.

Wir erfahren am eigenen Leib die Ergebnisse dieser „großen“ Investitionen, nämlich Demontage der Arbeiterrechte, die Ausdehnung oder Verkürzung der Arbeitszeiten, die Intensivierung der Arbeit und die körperlichen Beeinträchtigungen und Schäden zulasten der Arbeiter. Und auf der anderen Seite die enormen Gewinne für die Kapitalisten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere eigenen Streiks im Hafen von Piräus gegen diese Monopole haben bewiesen, dass es keinen unbesiegbaren Gegner gibt, wenn die Hafenarbeiter beschließen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Diese Kämpfe wurden durch eine Welle der Unterstützung durch tausende von Arbeitern, von Hafenarbeitern aus vielen Ländern, gestärkt. Mit Solidarität können wir jedes Hindernis überwinden und für unsere eigenen Forderungen eintreten. Die Kämpfe in mehreren großen Häfen beweisen, dass es keine „guten“ und „gesunden“ Investitionen von Monopolen gibt, deren einziges Ziel immer größere Profite sind. Sie machen sich große Illusionen darüber, dass sie den Strom aufhalten können, der täglich durch die Wut der Arbeiter anschwillt, die derzeit unter den schrecklichen Teuerungsraten und den großen Sackgassen in ganz Europa stöhnen, während die Regierungen unsere Länder in den Krieg in der Ukraine verwickeln.

Wir bekunden unsere Solidarität. Einschüchterungsversuche und Erpressungen werden nicht durchkommen.

Mit kämpferischen Grüßen - Wir werden siegen!

Der 7. Hafenarbeiter-Erfahrungsaustausch findet am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, in Hamburg statt.