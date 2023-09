Monopolpartei präsentiert neues Parteidesign

Am Samstag demonstrierten in Montreal Zehntausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der kanadischen Provinz Quebec für deutliche Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen in Schulen, Krankenhäusern und soziales Diensten. Aufgerufen zu dem Protest hatten die vier Gewerkschaften CSQ, CSN, APTs und FTQ, in denen insgesamt 420.000 Beschäftigte organisiert sind. Die Regierung von Francois Legault hat den Gewerkschaftern eine Lohnerhöhung von 9 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren angeboten! Streikabstimmungen liefen bereits in den meisten Gewerkschaften, mit jeweils über 90 Prozent Zustimmung. Kernproblem neben dem Reallohnverlust ist die massive Unterbesetzung in Schulen und Krankenhäusern.