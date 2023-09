Ontario: Anhaltender Widerstand gegen Bergbauprojekte

Am Mittwoch demonstrierten in Toronto Tausende Menschen gegen die Regierung der kanadischen Provinz Ontario. Sie wehren sich dagegen, dass die Ford-Regierung tausende Anträge zum Abbau von Rohstoffen auf dem Land der First Nations genehmigt hat, ohne dass die Stämme in das Verfahren einbezogen sind. Besonders umstritten in das Gebiet "Ring of Fire", hier locken Litiumvorkommen. Im Frühjahr hatten sich die meisten Stämme zur "First Nations Land Defence Alliance" zusammengeschlossen. Größere Proteste gegen die Bergbauprojekte auf den Territorien der Indigenen gab es bereits im März, April und Juli in diesem Jahr.