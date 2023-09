Rotfüchse lernen das Weltall kennen

In unserem aktuellen Dreimonats-Programm geht es darum, dass wir das Weltall besser kennenlernen wollen. Bei den letzten Rotfuchstreffen lernten wir viel über die einzelnen Planeten. Heute waren wir abschließend im Planetarium hier in Bochum. Wir schauten uns die Vorstellung „Abenteuer Planeten“ an. Luna und Felix, zwei Weltraumexperten machten mit uns eine Reise durch das Weltall und erklärten uns ganz viel über die Planeten. Uns gefielen besonders die Sternzeichen und als man das ganze Planetensystem auf einen Blick sah. Wir schlossen unseren Ausflug ab mit einem Eis. So ein Ausflug können wir für andere Rotfuchsgruppen auf jeden Fall empfehlen.