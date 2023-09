Schnelle Hilfe für Erdbebenopfer in Marokko

Schnelle Solidarität und Hilfe für die Erdbebenopfer in Marokko waren der erste Schritt, Solidarität mit den streikenden Autobauern der drei großen Monopole in den USA der zweite. Für die Betroffenen in Marokko gab es gleich mehrere Solidaritätserklärungen, auch aus Peru und Nepal. In Deutschland wurde genau eine Woche lang in den Betrieben, auf der Straße und in der Nachbarschaft gesammelt. Das stolze Ergebnis: 27.159,27 Euro.

Diese wurden von der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung direkt an die Bergarbeiterdelegierten aus Marokko übergeben, die das Geld sofort und zu 100 Prozent weiterleiten.

Von der Union of Cypriots (UOC), Mitglied des Konsultativkomitees, wurde ebenfalls eine Solidaritätserklärung an die Automobilarbeiter geschickt.

Das Konsultativkomitee der United Front bedankt sich zusammen mit dem Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die Erdbebenhilfe in Marokko. Einer für alle, alle für einen!