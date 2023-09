Schottland: 3-Tage-Streik an Schulen

Libyen hat sieben Millionen Einwohner. Es verfügt über große Reichtümer. Im Land werden täglich 1,2 Millionen Barrel Öl gefördert. Das gibt bei den derzeitigen Preisen auf den Rohstoffmärkten ca. 100 Millionen Euro. Aufs Jahr hochgerechnet gut 35 Milliarden Euro. Den Maximalprofit schieben die großen Rohstoffhändler ein. Trotzdem wäre es bei dem, was im Land bleibt, ein Leichtes, Dämme so zu warten, dass sie nicht brechen. Stattdessen gibt es zehntausende Tote, Vermisste und Obdachlose nach den schweren Überschwemmungen. Mit den Einnahmen aus der Ölförderung wäre es möglich gewesen, dass die Wetterkatastrophe weniger schwere Auswirkungen gehabt hätte. Und es wäre jetzt möglich, das Land wieder aufzubauen. Aber der Reichtum fließt in die Taschen der Fraktionen der libyschen Herrschenden. Sie bereichern sich sogar noch an den Hilfsgütern, die ins Land kommen.