Kanadier schämen sich und sind verwirrt

Empörende Standing Ovations für „Sieg Heil“ im kanadischen Parlament

Die Welt ist schockiert über die jüngsten Ereignisse in Kanada. Normalerweise passiert dort nichts Besonderes! Aber dann, siehe da, in der kanadischen Legislative: Wir sehen einen mit der Faust schlagenden Präsidenten Selenskyj mit einem älteren ukrainischen SS-Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Der alte Mann erhält nicht nur eine, sondern gleich zwei Standing Ovations von den versammelten Abgeordneten. Es gibt keinen Widerspruch. Alle sind in festlicher Stimmung!

Von Vince Bowler, Kanada