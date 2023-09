Veranstaltung mit Konzert: 50 Jahre Ford-Streik

Am 24. August 1973 demonstrieren Hunderte von Arbeitern auf dem Ford-Werksgelände in Köln-Niehl für die Wiedereinstellung entlassener Kollegen. Tausende schließen sich an, legen die Arbeit nieder. Weitere Forderungen werden erhoben. Eine Mark mehr Stundenlohn, Reduzierung der Bandgeschwindigkeit, Verlängerung des Jahresurlaubs, Streichung der untersten Lohngruppen, Weihnachtsgeld, keine Maßnahmen gegen die Streikenden. Sieben Tage mutiger selbständiger Streik nehmen ihren Lauf ... .

Am 21. Oktober 2023 organisiert die Kölner Ortsgruppe der Automobilarbeiterkoordinierung eine Veranstaltung mit anschließendem Konzert. Der Streik bei den Kölner Ford-Werken 1973 jährt sich zum 50. Mal. Was war 1973 los und was können wir heute daraus lernen? Dazu gibt es eine Diskussion mit Zeitzeugen, Gewerkschaftern und Ford-Arbeitern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt Gegrilltes und Getränke. Direkt im Anschluss findet ein Konzert der Kölner Band Gehörwäsche statt.

Wann: 21. Oktober 2023; Einlass: 16.30 Uhr; Diskussion ab 17.30 Uhr; Konzert ab 20 Uhr; Wo: Pfarrsaal St. Urban, An St. Urban, 51063 Köln.

Preise: Abendkasse: Veranstaltung 3 Euro / ermäßigt 2 Euro, Konzert 10 Euro / ermäßigt 8 Euro. Kinder bis zwölf Jahre frei, 13 bis 18 Jahre 5 Euro.

Kombi-Tickets im Vorverkauf: 10 Euro.

Flyer zur Veranstaltung "50 Jahre Ford-Streik" und zum anschließenden Gehörwäsche-Konzert

Online-Tickets hier