Vorbereitung der Herbstdemonstration am 28. Oktober

Im Mittelpunkt steht die Vorbereitung der Herbstdemonstration in Stuttgart am 28. Oktober, die um 11 Uhr mit der Auftaktkundgebung auf dem Schlossplatz beginnt.

Die Montagsaktion Zollernalb hat sich seit ihrer Gründung 2004 an jeder der jährlichen Herbstdemonstrationen gegen die Regierung beteiligt. Die Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemonstration hat ihren Aufruf so überschrieben: „Nicht die Faust in der Tasche ballen, sondern den Protest gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Bevölkerung auf die Straße tragen!“

Wie immer bietet die Montagsdemo auf antifaschistischer Grundlage die Möglichkeit zur Diskussion über aktuelle Themen, wie die Festigung der Arbeitereinheit in Ost und West anlässlich des Tages der Deutschen Einheit oder die skandalösen Pläne der Wacker Chemie AG, das „Jahrhundertgift“ PFAS im Salzbergwerk Stetten einzulagern.